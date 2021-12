5,8 Millionen für neue Technik

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV erneuert sein 1967 in Betrieb genommenes und damit ältestes Umspannwerk UW1. Der wichtige Knotenpunkt für die Stromversorgung im Norden Mannheims versorge nicht nur Teile der Mannheimer Innenstadt sowie die Stadtteile Neckarstadt, Luzenberg und Waldhof, sondern auch die Friesenheimer Insel, heißt es in einer Mitteilung des Energieversorgers. Dort hätten zahlreiche energieintensive Industriekunden sowie das Biomasseheizkraftwerk und die thermische Abfallbehandlungsanlage von MVV ihren Standort.

Um auch zukünftig die Stromversorgung zuverlässig gewährleisten zu können sowie vor dem Hintergrund des zunehmenden Ausbaus der Elektromobilität ersetzt die MVV die bestehende Anlage in ihrem Umspannwerk 1 durch eine neue 20-kVSchaltanlage inklusive neuer Schutz- und Stationsleittechnik. Für den Neubau hat das Unternehmen die Siemens AG beauftragt. Insgesamt investiert die MVV rund 5,8 Millionen Euro in die neue Anlage, die im Januar 2022 in Betrieb genommen wird.

Sanierung nicht möglich

Die neue Schaltanlage wird in das Umspannwerk eingehoben. © MVV

„Mit der Erneuerung unseres Umspannwerks 1 erhöhen wir die Versorgungssicherheit im Mannheimer Norden. Gleichzeitig sorgen wir für eine zuverlässige Aufnahme von Strom aus erneuerbaren Energien, der durch eine steigende Anzahl dezentraler Erzeugungsanlagen in das Verteilernetz eingespeist wird“, betont Peter Kostinek, Projektleiter bei MVV Netze.

Der Aufbau der 20-kV-Schaltanlage mit insgesamt 55 Schaltfeldern und einer Platzreserve für vier Felder für den späteren Ausbau erfolgt in einem neuen Gebäude, da eine Sanierung bei laufendem Betrieb im bestehenden Gebäude nicht möglich gewesen wäre. Nach Abschluss der Arbeiten für den Neubau einschließlich der Schaltanlage erfolgt der Rückbau der alten 20-kV-Schaltanlage. red

