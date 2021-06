57-Jähriger stürzt von Hebebühne

Bei einem Arbeitsunfall in einer Firmenhalle in der Ruhrorter Straße ist ein 57-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ging der Arbeiter am Mittwochvormittag seiner üblichen Tätigkeit nach und nutzte eine mechanische Vorrichtung, die ihn auf rund 6,5 Meter in die Höhe hob. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, bewegte der 57-Jährige vermutlich versehentlich einen Deckenkran, woraufhin dieser sich verhakte und die Hebebühne instabil wurde. Der Arbeiter verlor schließlich den Halt und stürzte in die Tiefe. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg wurde ebenfalls verständigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. pol/cs

