57-Jähriger droht Bundespolizisten im Hauptbahnhof

Mannheim. Ein 57 Jahre alter Mann soll am Mannheimer Hauptbahnhof Beamte der Bundespolizei mit dem Tod bedroht haben. Nachdem der Beschuldigte in der Nacht zum Sonntag in einer Bahn nach Mannheim bei der Ticketkontrolle einen Zugbegleiter beleidigt hatte, stellten ihn die Beamten am Hauptbahnhof, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Während der Kontrolle habe der 57-Jährige die Einsatzkräfte mehrfach beleidigt. Anschließend soll er den Beamten gedroht haben, sie mit der mitgeführten Glasflasche zu erschlagen.

Die Bundespolizisten stellten die Flasche sicher. Weil der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Feststellung seiner Identität mit aufs Revier genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Erschleichen von Leistungen und Beleidigung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen seiner Tat wurden aufgenommen.