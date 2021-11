56 650 Lichter in N 1

Die Werbegemeinschaft City setzt die Vorweihnachtszeit mit weiteren 56 650 Lichtern glänzend in Szene. Am späten Freitagnachmittag erstrahlte erstmals die festliche Illumination am Stadthaus in N 1. Vom Stern aus in luftiger Höhe (er hat einen Durchmesser von 2,40 Meter) verlaufen 66 Lichtstränge mit jeweils 24 Metern Länge. Der eindrucksvolle, weithin sichtbare Lichterbaum ergänzt die in Teilen neue und erweiterte Weihnachtsbeleuchtung in der City. Die Premiere in N 1 musste noch etwas warten, weil zuvor ein großes Plakat des Filmfestivals dort hing. stp

