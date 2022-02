Mannheim-Sandhofen. Ein 55-jähriger Autofahrer hat am Samstagmittag gegen 13 Uhr beim Spurwechsel auf der zweispurigen Auffahrt zur B44 ein anderes Fahrzeug übersehen und ist dabei mit ihm kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, kam der 55-Jährige von einem Parkplatz eines Möbelhauses und fuhr in Richtung Frankenthaler Straße. Die beiden Autofahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

