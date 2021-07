54-jähriger Rollerfahrer bei Unfall mit Lkw-Kipper schwer verletzt

Mannheim. Ein 54-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw-Kipper schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 48-jähriger am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, mit seinem Lkw-Kipper die Diffenestraße in Richtung Luzenberg. Nachdem sich Lkw-Fahrer auf der Rechtsabbiegespur zur Friesenheimer Straße eingeordnet hatte, bog er nicht ab, sondern wendete verbotswidrig im Einmündungsbereich. Hierbei übersah er einen die Diffenestraße in gleicher Richtung geradeaus fahrenden Rollerfahrer und erfasste diesen. Der Rollerfahrer wurde zwischen seinem Roller und dem Lkw eingeklemmt. Er wurde mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen, Verletzungen geborgen und in eine Mannheimer Klinik eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt etwa 4500 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Diffenestraße voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Sperrung konnte sukzessive bis gegen 18.00 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.