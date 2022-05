539 neue Infektionen

539 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Mannheimer Gesundheitsamt in der zurückliegenden Woche registriert. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle, die seit Pandemie-Ausbruch in Mannheim registriert wurden, erstmals über 100 000. Akut infiziert sind mit Stand vom Freitag 638 Menschen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 485.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim gibt das Land mit 175,6 an. In der Vorwoche lag sie noch bei 322,5. Die Hospitalisierungsinzidenz im Land sank auf 1,4.

Wegen der nicht mehr durchgängig erhältlichen Zahlen hat der „MM“ seine tägliche Grafik durch eine wöchentliche ersetzt. kur