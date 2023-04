53-Jähriger in Mannheim vermisst - Polizei sucht mit Bild

Mannheim. Die Polizei sucht in Mannheim nach dem 53 Jahre alten vermissten Alfred O. und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung. Der Mann gilt bereits seit vergangenen Freitag als vermisst, teilte die Polizei mit. Zuvor war er in der vergangenen Woche laut einer Angehörigen nicht zur Arbeit erschienen. Abgemeldet hatte er sich nicht. Überprüfungen an der Wohnanschrift blieben erfolglos. Ebenso wurde er telefonisch nicht erreicht. Die Polizei sucht nun mit einem Bild nach ihm.

Der Vermisste könnte nach weiteren Polizeiangaben in einem blauen Skoda Fabia mit Mannheimer Kennzeichen unterwegs sein. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er sei von eher kräftige Statur und etwa 1,80 Meter groß. Zudem habe er braune Augen und kurze graue Haare. Zur getragenen Kleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens kann die Polizei keine Angaben machen.

Der Mann sei auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Ob er diese bei sich habe, sei unklar. Vermutlich führe der Vermisste auch kein Mobiltelefon mit sich. Eine hilflose Lage sei nicht ausgeschlossen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.