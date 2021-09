51 weitere Corona-Fälle in Mannheim

Mannheim. Mit 51 weiteren Corona-Fällen hat sich die Zahl der positiv getesteten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Mannheim am Donnerstag (Stand: 16 Uhr) auf insgesamt 17.542 erhöht.

Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz - bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen - auf 114,3. Am Vortag lag der Wert bei 110,7. Im Wochenvergleich stieg die Inzidenz ebenfalls an. Am Donnerstag vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 90,1.

Das Landesgesundheitsamt bezifferte die Inzidenz in Mannheim am Donnerstag mit einem Wert von 116,2 (wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen). Am Vortag wurde sie mit 114,3 angegeben.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim blieb unverändert. Somit sind weiterhin 307 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 16.355 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 880. Am Vortag lag der Wert noch bei 855.

