5.000 Euro Falschgeld auf Grünfläche in Neckarstadt aufgefunden

Mannheim. Eine Passantin hat auf einer Grünfläche in der Mannheimer Neckarstadt 5.000 Euro Falschgeld aufgefunden. Die aufmerksame Bürgerin hatte das vermeintliche Bargeld nach ihrem Fund am Montag zur Polizei gebracht, teilte die Behörde am Mittwoch mit. „Bei genauer Betrachtung konnten die Beamtinnen und Beamten verschiedene Fälschungsmerkmale wie etwa ein fehlendes Wasserzeichen entdecken“, hieß es seitens der Polizei. Die Blüten wurden nun zur weiteren Untersuchung an die Kriminaltechnik übergeben.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.