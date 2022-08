500. Todesfall mit Corona

In einem Mannheimer Krankenhaus ist ein über 80-jähriger Corona-Patient gestorben. Es ist der 500. Todesfall in dieser Stadt in Zusammenhang mit dem Virus. Wobei für diese Statistik entscheidend ist, in welcher Kommune die Betreffenden zuletzt gemeldet waren. Gibt es diesbezüglich neue Erkenntnisse, wird die Zahl – wie zuletzt in der vergangenen Woche – auch mitunter nachträglich noch korrigiert.

Allgemein geht das Infektionsgeschehen wieder zurück, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Mannheim jetzt bei 531,1. Ebenso wie in der Vorwoche ist auch die Patienten-Zahl in den Krankenhäusern gesunken, nachdem sie zuvor über Monate stetig gestiegen war. Aktuell befinden sich in den Mannheimer Kliniken noch insgesamt 88 Corona-Infizierte, vorige Woche waren es 101. Intensivmedizinisch behandelt werden unverändert fünf. sma