500 Euro für schöneren Garten

Susanne Fischer aus Mannheim-Rheinau gewinnt Gutscheine über 500 Euro – und kann sich damit ihren Garten schöner machen. Den Gewinn bekam sie zusammen mit einem Blumenstrauß von Jörg Hermes, Vorstand bei der Raiffeisen eG Mannheim, überreicht. Fischer hatte sich zusammen mit 71 anderen Gartenbesitzern während unserer Frühjahrsserie „Aufgeblüht“ mit einem Bild aus ihrem Garten beworben. Nutzerinnen und Nutzer unseres Online-Auftritts trafen eine Vorauswahl – bei der Susanne Fischer schon deutlich vorne lag. Schließlich bewertete noch eine Jury aus Lydia Frotscher, Leiterin Gärtnerische Ausstellungen bei der Buga 23, und Julian Otto von „Blumen Otto“ in Mannheim, wer sich über die Gutscheine freuen darf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Susanne Fischer bekam von den Juroren auch praktische Tipps. Julian Otto sieht im Garten hinter dem Reihenhaus Potenzial, die vorhandenen Gegebenheiten seien ein „schönes Grundgerüst, in welchem mit überschaubarem Aufwand viel erreicht werden kann. Er regt an, mit Kübelpflanzen oder Stauden in ansprechenden Töpfen ein gemütliches Bild zu erreichen. „Das vorhandene Beet würde ich mit Stauden und Halbsträuchern bepflanzen.“ Im zweiten Gartenraum würde er die Platten entfernen. Dann wären viele Varianten denkbar – von einer klassischen Rasenfläche, einer insektenfreundlichen Wildblumensaat bis hin zu einem kleinen Nutzgarten, in welchem Kräuter, Salat oder Gemüse angebaut werden könnte. „Herrn Ottos Tipps waren sehr hilfreich – wir haben sogar bereits mit der Umsetzung begonnen“, sagt Susanne Fischer.

Susanne Fischer bekommt von Jörg Hermes ihre Preise überreicht. © Löwer

Lydia Frotscher setzt auf Bienenfreundlichkeit. Ihre Idee wäre eine locker angelegte Gruppierung mit Heckencharakter aus blühenden Gehölzen wie Aronia, Kornelkirsche, Felsenbirne und/oder Mahonie, Zierapfel, Zwergformen der Maulbeere und Ähnliches. „Ich würde auf jeden Fall von immergrünen Gehölzen abraten, da diese in der Regel besonders viel Wasser benötigen.“ se