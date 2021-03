Mannheim. 50 weitere Personen haben sich in Mannheim bis zum Freitagnachmittag (Stand 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 10.954 bestätigte Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist leicht gesunken und liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 87,9. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 88,8. Im Wochenvergleich hat sich der Wert erhöht: Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz noch auf 67,3.

Die Zahl der Todesfälle in Mannheim blieb am Freitag unverändert. Insgesamt sind in der Stadt seit Beginn der Pandemie 253 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 10.124 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 577.

Mehr als 400 Infektionen mit Virusvarianten

Die Stadt informierte weiter, dass derzeit 410 Infektionen mit Virusvarianten erfasst worden sind. Zwischen dem 27. Februar und dem 5. März wurden 69 Fälle gemeldet. Zudem habe es 245 Nachmeldungen gegeben, die sich aus rückwirkend ausgeführten Diagnostiken ergaben.

Die britische Mutante ist die vorherrschende in der Stadt: 158 Fälle mit der Virusvariante B.1.1.7. wurden bisher nachgewiesen. Bei den anderen Mutationen erfolge eine weitergehende Diagnostik zur Bestimmung der konkreten Variante der Mutation, was mehrere Wochen in Anspruch nehmen könne, hieß es aus dem Rathaus weiter.

Knapp 17.500 Personen mit Zweitimpfung

Auch die Zahl der durchgeführten Impfungen wurde von der Verwaltung kommuniziert. So seien im seit Impfstart am 27. Dezember des vergangenen Jahres insgesamt 47.355 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich bei 29.902 Impfungen um die Erstimpfung. 17.453 Personen haben bereits die Zweitimpfung erhalten. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.