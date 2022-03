50-Jähriger bei Auffahrunfall leicht verletzt – Rettungswagen zufällig an Unfallstelle

Mannheim. Ein 68-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 12 Uhr auf das Auto eines 50-Jährigen aufgefahren, der sich dabei leicht verletzte. Wie die Polizei mitteilte, kam an der Unfallstelle im Stadtteil Käfertal zufällig ein Rettungswagen vorbei und hielt an. Die Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten 50-Jährigen und brachten ihn vorsorglich in ein Mannheimer Krankenhaus. Während der Unfallfallaufnahme kam es auf der Waldstraße in Richtung Wasserwerkstraße zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen. An den beiden Autos, die nicht mehr fahrtüchtig waren, entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden später abgeschleppt.

