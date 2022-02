47-Jähriger greift am Mannheimer Hauptbahnhof zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn an

Mannheim. Ein 47-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen am Mannheimer Hauptbahnhof zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn körperlich angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, leistete der Tatverdächtige zudem bei den späteren polizeilichen Maßnahmen Widerstand.

Gegen 9 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim von der DB AG darüber informiert, dass zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit am Bahnsteig 2/3 Streitigkeiten mit einer männlichen Person haben. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 47-jährige Tatverdächtige zuvor mehrmals die Türöffnungen bei bereits abfahrenden Zügen drückte und dadurch die Abfahrten verzögerte. Über Reiseabsichten verfügte der Mann nicht. Der Mann sollte daraufhin den Bahnhof verlassen. Statt der Aufforderung nachzukommen, griff der 47-Jährige die Mitarbeiter der DB Sicherheit körperlich an. Diese brachten den Mann daraufhin zu Boden und fixierten ihn dort bis zum Eintreffen der Bundespolizeistreife.

Zur Sachverhaltsklärung und Identitätsfeststellung verbrachten die Beamten den Mann zur Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Der 47-Jährige zeigte sich während der polizeilichen Maßnahmen aggressiv und trat nach den Polizisten. Aufgrund seines Gesundheitszustandes strebte ein hinzugerufener Polizeiarzt die Unterbringung des Tatverdächtigen in einer psychiatrischen Klinik an.

Ob ein psychischer Ausnahmezustand der Grund für das Verhalten des Mannes war, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

