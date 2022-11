47-Jährige hat Ladendetektiven in Mannheim Drogen angeboten

Mannheim. Eine 47-jährige Dame hat am Samstagnachmittag vor einem Warenhaus in der Mannheimer Innenstadt Ladendetektiven Drogen zum Kauf angeboten. Wie die Polizei mitteilte, lehnten die Detektive das Angebot dankend ab und verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizei behielten die Detektive die Dame im Blick. Hierbei wurden sie Zeugen eines Diebstahls. Die Dame nahm zwei Pullover vom Außenständer des Warenhauses und verstaute diese in einer mitgeführten Tragetasche. Im Anschluss wollte sie die Örtlichkeit verlassen, wurde jedoch durch die mittlerweile eingetroffenen Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der mitgeführten Tasche sowie körperlichen Durchsuchung der Dame, konnte das Diebesgut und geringe Mengen verkaufsfertiges, abgepacktes Marihuana aufgefunden werden. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Ladendiebstahl wurde eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1