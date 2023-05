46.000 Euro Sachschaden nach Unfall mit vier Fahrzeugen in Mannheim

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagabend in Mannheim vier Pkw beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, entstand bei dem Unfall am Cahn-Garnier-Ufer gegen 20.15 Uhr aber nur Blechschaden. Ein 30-jähriger Daimler-Fahrer hatte sich, um in eine Parklücke zu passen, auf die rechte der beiden Fahrspuren eingeordnet. Eine dahinter befindliche 34-jährige Hyundai-Fahrerin erkannte die Situation und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Während des Fahrstreifenwechsels übersah sie jedoch einen auf der linken Fahrspur heranfahrenden BMW und kollidierte mit diesem.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Infolge des Aufpralls geriet der BMW an den linken Fahrbahnrand und kollidierte mit zwei geparkten Audi. Es blieb bei einem Blechschaden. Der BMW musste aber von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf rund 46.000 Euro geschätzt.