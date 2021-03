Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in der Schwetzingerstadt einen 46-Jährigen gestoppt, der versuchte, mit seinem Motorrad vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Wie die Beamten mitteilten, fiel der Mann einer Streife kurz nach 17 Uhr in der Reichskanzler-Müller-Straße auf. Die Polizisten wiesen ihn an, sein Fahrzeug zu stoppen. Dem kam er zunächst nach, gab dann jedoch Gas und raste die Stotzstraße entlang. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. In Höhe der Ludwigshafener Straße stürzte der 46-Jährige. Er versuchte zunächst, sein Kraftrad wieder, aufzurichten, setzte seine Flucht jedoch zu Fuß fort. Ein Beamter konnte dies verhindern und den Mann ergreifen. Der 46-Jährige blieb unverletzt.

Bei der Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Weitere Überprüfungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem verfügte das Kraftrad offenbar über keine Zulassung und es bestand kein Versicherungsschutz. Die angebrachten Kennzeichen waren für ein anderes Kraftrad ausgegeben. Gegen den 46-Jährigen wird nun auch wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und unbefugter Ingebrauchnahmen eines Kraftfahrzeugs ermittelt. kako