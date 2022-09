45-jähriger Radfahrer in Mannheim von Autofahrerin erfasst

Mannheim. Ein Radfahrer ist am Mittwochmittag in Mannheim von einer Autofahrerin erfasst worden. Der 45-Jährige war auf seinem Pedelec vom Schloss in Richtung Schillerplatz unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. Im Kreuzungsbereich der Quadrate A und B nahm ihm die 23-jährige Autofahrerin die Vorfahrt. Durch den Aufprall schleuderte der 45-Jährige vom Fahrrad. Der Rettungsdienst brachte ihn aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin kam mit einem Schrecken davon. Das Fahrrad blieb unversehrt.

