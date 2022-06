44-Jährige aus Mannheim-Neckarau vermisst

Mannheim. Update: Die Frau ist wohlbehalten in ihr Pflegeheim zurückgekehrt.

Eine 44-Jährige aus Mannheim-Neckarau wird seit Dienstagnachmittag vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ sie zuletzt ihr Pflegeheim in der Neckarauer-Straße und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Die Frau leidet an Down-Syndrom und sei geistig eingeschränkt, orientierungslos sowie auf Medikamente angewiesen. Daher könne sie sich womöglich in einer hilflosen Lage befinden.

Sie hat hellbraune, kinnlange Haare und war zuletzt mit einem rosa T-Shirt, einer grauen Jogginghose und rosanen Crocs bekleidet gewesen. Am rechten Arm trägt sie ein Blutzuckergerät.

Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.

