43 000 Besucher am Wochenende auf dem Maimarkt

Mannheim. 25 000 Besucher kamen am Sonntag bei trockenem, ab dem Nachmittag auch sonnigen Wetter auf den Maimarkt. Ein Vergleich mit dem letzten Maimarkt 2019 ist schwierig, weil da Sonntag und 1. Mai nicht auf einen Tag fielen und dieses Jahr schon damit gerechnet wird, dass wegen der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie, dem etwas veränderten Konzept und der geringeren Zahl an Ausstellern die Besucherzahl am Ende nicht ganz dem Level der Vorjahre entspricht.

Am Samstag, bei nasskaltem Wetter und viel Regen, waren 18 000 zahlende Besucher gezählt worden - nicht gerechnet die vielen Ehrengäste, die erfahrungsgemäß am ersten Tag da sind und auch Umsatz auf dem Ausstellungsgelände machen, aber bei der Besucherzahl nicht mitberücksichtigt werden.

Insgesamt sind wir damit bei 43 000 Besuchern nach zwei von elf Messetagen. Der Maimarkt geht noch bis einschließlich 10. Mai und ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.