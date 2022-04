42-Jährige beschädigt Mercedes in Mannheim - Festnahme

Mannheim. Eine 42-Jährige hat am Sonntagabend in den N-Quadraten einen geparkten Mercedes zerkratzt und ein Plüschtier in dessen Auspuff gesteckt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Zeuge rief die Beamten, die die Frau vor Ort antrafen und festnahmen. Sie riefen einen Rettungswagen, da sich die Täterin bei der Sachbeschädigung an der Hand verletzt hatte. Nach Angaben der Polizei befand sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand. Auf der Wache stellte sich heraus, dass sie bereits wegen eines anderen Delikts gesucht wurde. Zur Höhe des Schadens am Auto machte die Polizei keine Angaben. Die Frau kam in eine psychiatrische Einrichtung, Ermittlungen laufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1