Die Kurve geht weiter nach oben: 116,9 weist das Landesgesundheitsamt am Montag als Inzidenz für Mannheim aus. Damit liegt der Wert den siebten Tag über der 100er-Marke, nachdem er in den Wochen zuvor vom höchsten Stand in ganz Baden-Württemberg wieder auf unter 100 gefallen war. Mannheims Gesundheitsamt meldete am Montag 41 weitere nachgewiesene Corona-Infektionen. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim nähert sich damit der Marke von 20 000 und liegt jetzt bei insgesamt 19 254. red/lok

