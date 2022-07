41-Jähriger in Mannheim mit 1,9 Promille im Kleintransporter unterwegs und in Streit verwickelt

Mannheim. Ein 41-jähriger Mann ist in Mannheim in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Streit verwickelt gewesen und betrunken mit 1,9 Promille Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten ursprünglich zur Forster Straße gerufen worden, um dort Streitigkeiten zu schlichten. Während sie den Sachverhalt mit Zeugen abklärten, kehrte der 41-jährige Mann zu Fuß zurück an den Ort des Geschehens. Die Zeugen, die ebenfalls an dem Streit beteiligt waren, identifizierten ihn als Fahrer eines Kleintransporters. Die Beamten testeten den Atemalkohol des Mannes und entnahmen eine Blutprobe. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1