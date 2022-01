40.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen ist am Mittwochnachmittag in Neckarau ein Sachschaden in Höhe von 40 000 Euro entstanden. Zwar seien sechs Personen, darunter zwei Kleinkinder, zur Untersuchung in Kliniken gebracht worden, teilte die Polizei mit – verletzt sei letztlich aber niemand gewesen. Drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der Unfall auf der Neckarauer Straße ereignete sich um kurz nach 14 Uhr, nachdem eine Autofahrerin stadtauswärts unterwegs war und in Höhe der Haltestelle Friedrichstraße verbotenerweise nach links abbiegen wollte. Als sie ihren Irrtum bemerkt hatte, lenkte sie wieder zurück auf die Fahrbahn, übersah dabei einen vorbeifahrenden Pkw und kollidierte mit diesem, teilte die Polizei weiter mit. Das Fahrzeug der Frau wurde über die Gleise auf die Gegenfahrbahn in Richtung Innenstadt geschleudert und stieß dort gegen zwei weitere Fahrzeuge, die an einer roten Ampel warteten. Bis kurz nach 16 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen.