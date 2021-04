Mannheim. Die Inzidenz in Mannheim ist weiter gesunken. Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag (16 Uhr) 40 weitere Fälle einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 12.898.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 134,9. Am Montag lag die Inzidenz bei 152,6. Im Wochenvergleich sank der Wert ebenfalls: Am Dienstag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 177,0.

Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 11.374 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1.261 akute Infektionsfälle.

Zusätzliche Impftermine für Bürgerinnen und Bürger des Jahrgangs 1942

Die Stadt Mannheim verschickt ab morgen nach und nach ein Schreiben an alle Bürgerinnen und Bürger des Geburtsjahrgangs 1942 mit Hauptwohnsitz in Mannheim. Die Schreiben sollen denjenigen, die über die Telefonnummer 116117 keinen Termin erhalten haben, die Möglichkeit geben, einen Impftermin zu vereinbaren. Es sind auch kurzfristige Termine verfügbar.

Das Schreiben beinhaltet eine spezielle Telefonnummer und eine individualisierte Zugangsnummer, um Missbrauch zu vermeiden. Über dieses Schreiben wird also – zusätzlich zur Möglichkeit einer Buchung über die 116117 – eine Terminvergabe für diesen berechtigten Personenkreis gesichert.

