40 Neuinfektion am Wochenende in Mannheim, Inzidenz bei 56

Es gibt zwei neue Impfzentren in der Stadt. Ohne Anmeldungen können sich Impfwillige diese Woche im Gemeinwesenbüro der GBG in der Untermühlaustraße 132 immunisieren lassen. Von Dienstag, 24., bis Freitag, 27. August, ist es von 9 bis 14.30 Uhr geöffnet. Das Mobile Impfteam der Stadt verwendet Moderna, die Zweitimpfung findet dann vier Wochen später – ebenfalls ohne Termin – auf dem Maimarktgelände statt. Die Impfaktion richtet sich, das teilt die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mit, vor allem an die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Quartiere der Neckarstadt. Im Gemeinwesenbüro der GBG werden sonst Beratungen und Treffen für Anwohner und Anwohnerinnen angeboten.

Keine Corona-Grafik Nach der neuen Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg ist die Inzidenz nicht mehr ausschlaggebend für Maßnahmen. Deshalb veröffentlicht die Stadt Mannheim am Wochenende keine aktuellen Fallzahlen. Verfügbar sind daher am Wochenende nur die Zahlen, die das Landesgesundheitsamt veröffentlicht – und die weichen mitunter von den Zahlen der Stadt ab. Deswegen hat sich die Redaktion entschieden, in dieser Ausgabe keine aktuelle Corona-Grafik zu veröffentlichen. Die Grafik hätte zum einen einige Lücken, zum anderen würden einige Zahlen aus unterschiedlichen Quellen kommen und somit nicht mehr zueinander passen. Montags will die Stadtverwaltung künftig die Fallzahlen vom Wochenende nachmelden – dann wird der „MM“ auch die aktuelle Grafik wieder veröffentlichen. lok

Ohne Termin lässt sich ab diesem Dienstag auch im Center Q 6/Q 7 eine Impfung abholen. Im Zentrum für Arbeitsmedizin, Prävention und Gesundheitsmanagement werden Immunisierungen mit dem Impfstoff von Biontech angeboten, jeweils dienstags und donnerstags zwischen 13 und 17 Uhr sowie freitags zwischen 13 und 16 Uhr. Die Praxis ist im zweiten Obergeschoss über den Eingang Q 7, 28 in der Freßgasse erreichbar. Im Idealfall haben Impfwillige ihre schriftliche Einwilligung bereits ausgefüllt und unterschrieben dabei. Das Formular („Aufklärungsbogen und Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Covid-19-Impfung“) gibt es auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts: www.rki.de. „Wir möchten unsere Türen auch nach den Sommerferien offen halten – ohne Einschränkungen. Dafür ist ein breiter Impfschutz in der Bevölkerung die beste Voraussetzung“, sagt Q 6/Q 7-Chef Hendrik Hoffmann.

Unterdessen meldete das Landesgesundheitsamt am Wochenende 40 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus für Mannheim – 31 am Samstag, neun am Sonntag. Die Inzidenz liegt bei 56.

Schnelltests und Impfungen

Von den 177 Corona-Neuinfektionen, die zwischen 9. und 15. August, gemeldet wurden, hängen 32 Fälle mit Reiserückkehrern zusammen. 105 der 177 Fälle – das sind 59,3 Prozent – wurden durch Schnelltests entdeckt. 126 positive Ergebnisse waren dem Gesundheitsamt gemeldet worden, dementsprechend wurden lediglich 21 davon nicht durch einen PCR-Test bestätigt. Alle 105, so die Stadtverwaltung, waren ohne Krankheitszeichen. 22 844 der sogenannten Bürgertests wurden in dieser Woche an den einzelnen Teststellen in der Stadt durchgeführt. Von den 177 Neuinfizierten waren 119 gar nicht, elf waren einmal und 47 vollständig geimpft.

Das Team des Mannheimer Impfzentrums hat bislang 290 819 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 150 568 Erst- und um 140 251 Zweitimpfungen. Nicht in der Statistik enthalten sind die Zahlen aus Arztpraxen. 170 553 Mannheimerinnen und Mannheimer sind mittlerweile vollständig geimpft. Das sind 55,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. 184 370 Menschen in der Stadt haben die Erstimpfung erhalten – das sind 59,5 Prozent. red/lok