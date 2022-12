40-Jähriger ausgeraubt

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Freitagabend einen 40-jährigen Mann ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Täter den Mann am Freitag gegen 18 Uhr auf Höhe der Kreuzung Krappmühlstraße Ecke Augartenstraße an. Der Täter forderte von dem Mann, ihm Geld und dessen Handy herauszugeben. Der 40-Jährige wollte der Aufforderung nicht nachkommen und es kam zu einem Gerangel. Bei dem Gerangel verletzte sich das Opfer leicht am Bein. Der unbekannte Täter konnte mit einer geringen Menge Bargeld entkommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, dünnes Gesicht mit knochigen Wangen und einem Oberlippenbart. Er soll eine dunkle Kapuzenjacke und ein dunkles Basecap getragen und Hochdeutsch gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums zu melden. red/seko