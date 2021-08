40 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim. 40 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Donnerstag (Stand 16 Uhr) dem Gesundheitsamt in Mannheim gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich somit auf insgesamt 17 187.

Bislang gelten in Mannheim 16 239 Personen als genesen - damit gibt es in Mannheim derzeit 641 akute Infektionsfälle. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind in Mannheim bislang 307 Menschen gestorben.

Ab dem 01. September sind in Baden-Württemberg Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus möglich. Damit soll sichergestellt werden, dass besonders vulnerable Personen, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt, auch weiterhin einen optimalen Impfschutz haben.

