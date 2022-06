40 000 Euro Schaden nach Schockanruf

Infolge eines Schockanrufs hat ein älterer Mann in der Oststadt seinen gesamten Familienschmuck im Wert von 40 000 Euro an Unbekannte hergegeben. Das Betrugsopfer erhielt nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 14 Uhr den Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin. Diese gab fälschlicherweise an, dass die Enkelin des Mannes einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine Kaution von 50 000 Euro fällig, alternativ ginge auch Gold und Schmuck.

Der schockierte Mann packte sodann den gesamten Familienschmuck (Ringe, Uhren, Halsketten, Broschen und Armreife), teilweise wertvolle Erbstücke im Gesamtwert von rund 40 000 Euro zusammen und übergab ihn gegen 15 Uhr an einen Kurier, der vor der Wohnung auf der Straße wartete und wie folgt beschrieben wird: etwa 45 bis 50 Jahre, 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkle, kurze Haare, normale Figur, mitteleuropäisches Aussehen, dunkle Hose und dunkle Oberbekleidung.

Offenbar gaben sich sowohl der Kurier als auch die angebliche Polizeibeamtin, die eine Standleitung mit dem Senior hatte, mit dem Schmuck nicht zufrieden und forderten weitere Wertsachen. Also machte sich der Mann auf den Weg zu seiner Hausbank, um aus einem Schließfach weitere Goldstücke zu holen. Ein Bankmitarbeiter wurde auf die Situation aufmerksam, informierte den Senior und anschließend die Polizei. Zeugen werden gebeten sich zu melden unter 0621/174 44 44. dir/pol

