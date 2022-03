40 000 Euro Schaden bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Schwetzingerstadt ist am Montagvormittag erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 32-Jähriger mit seinem 5er-BMW in der Schlachthofstraße in Richtung Fahrlachstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf das Gelände einer Waschanlage missachtete er die Vorfahrt eines 27-jährigen Audi-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt – der Schaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn vorübergehend blockiert. Es ergaben sich laut Polizei jedoch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. her

