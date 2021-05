3D-Drucker entdecken: freie Plätze im Mannheimer Ferienprogramm

Mannheim. Im virtuellen Ferienprogramm des N³Bibliothekslabors der Mannheimer Stadtbibliothek gibt es noch freie Plätze. Wie ein 3D-Drucker funktioniert, welche Programme man dafür benötigt und wie eigene Vorlagen gestaltet werden können, erfahren Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 13 Jahren in der 3D-Druckwerkstatt am Donnerstag, 27. Mai, von 10 bis 12 Uhr. Die Teilnehmer können das Erlernte gleich testen und ein Objekt entwerfen.

Am Freitag, 28. Mai, 9 bis 12 Uhr, steht eine Programmier-Werkstatt mit Calliope mini auf dem Plan. Der Einplatinen-Computer kann genutzt werden, um mit Code und Hardware Probleme zu lösen, Ideen umzusetzen oder lustige Projekte zu verwirklichen. Die Werkstatt eignet sich für junge Leute zwischen 10 und 14 Jahren mit Vorkenntnissen.

Die Angebote finden digital über die Plattform BigBlueButton statt. Die Teilnahme ist kostenlos, vorab wird ein Pfand in Höhe von fünf Euro fällig. Alle weiteren Informationen werden nach der Anmeldung und geleistetem Pfand übermittelt. Verbindliche Anmeldungen sind online möglich (https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/stadtbibliothek/veranstaltungen/n3-bibliothekslabor). Wer das Formular ausgefüllt hat, kann es mit fünf Euro Pfand in der Stadtbibliothek abgeben oder per Post schicken. Das Pfand wird nach der Teilnahme zurückerstattet.