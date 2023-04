3D-Bilder liefern Daten

Alle zwei Jahre fährt ein besonderes Fahrzeug der Cyclomedia Deutschland GmbH durch Mannheim und die Region: Mit einem patentierten 360-Grad-Kamerasystem auf dem Dach werden Häuser, Straßen und die öffentliche Infrastruktur aufgenommen. Die dabei entstehenden 3D-Panoramabilder nutzt die Netzgesellschaft von MVV, die MVV Netze GmbH, in ihrem Geografischen Informationssystem (GIS) vor allem für die Instandhaltung und Planung der Strom-, Fernwärme-, Gas- und Wassernetze.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch bis voraussichtlich 15. Mai 2023 befährt Cyclomedia das Mannheimer Stadtgebiet mit Aufnahmefahrzeugen, die mit Kameras und Laserscannern ausgestattet sind. Erstmals in diesem Jahr setzt Cyclomedia auch Elektrofahrzeuge für die Fahrten ein. Seit 2017 nutzt die MVV Netze GmbH nach eigenen Angaben die Expertise der Firma Cyclomedia für eine bessere Übersicht ihrer rund 8000 Kilometer langen Strom-, Fernwärme-, Gas- und Wassernetze und ersetzt so Schritt für Schritt das bisherige System der Luftaufnahmen für diesen Zweck.

„Schatzkarte“ für die MVV

„Mit den 3D-Panoramabildern erhalten wir einen uneingeschränkten Blick auf Bilder, die die Realität – so echt wie draußen – abbilden. So können wir bis auf zwei Zentimeter genau visualisieren, an welcher Stelle sich beispielsweise Leitungen, Trafohäuschen oder Kabelverteiler befinden“, sagt Volker Patzwaldt, Leiter Zentrale Systemführung bei MVV Netze. „Diese Daten sind unsere Schatzkarte. Damit verfügen wir über einen digitalen Zwilling unserer Netze.“ Neben der CO2-Einsparung verkürzen sich gleichzeitig die Instandhaltungszeiten, da die MVV-Techniker nicht erst vor Ort fahren müssen, um Bauarbeiten oder Installationen zu planen.

Mehr zum Thema Energie Gas- und Strompreise steigen trotz Entlastungen weiter Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Die Befahrung des öffentlichen Raums mit einer 3D-Kamera erfordert eine behördliche Genehmigung, zudem werden Gesichter und Kfz-Kennzeichen in der Nachbereitung der Bilder aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht. Etwaige Passanten oder Autofahrerinnen müssen also nicht befürchten, dass sie durch diese Aufnahmen dauerhaft in den MVV-Systemen gespeichert werden. Cyclomedia ist Mitglied im Verein Selbstregulierung der Informationswirtschaft (SRIW) und ist Mitverfasser und Unterzeichner des Geodatenkodex. red