38-Jähriger begibt sich in Lebensgefahr und fährt auf Güterzug in Mannheim mit

Mannheim. Ein 38-Jähriger hat sich am frühen Samstagmorgen am Mannheimer Hauptbahnhof in Lebensgefahr gebracht. Wie die Polizei mitteilte, bestieg der Mann einen Güterzug und fuhr im Anschluss mit diesem mit. Nachdem der Triebfahrzeugführer über den unerwarteten Fahrgast erfuhr, leitete dieser umgehend eine Schnellbremsung ein. Der Zug hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine ungefähre Geschwindigkeit von 50 km/h.

Die eingesetzten Bundespolizisten konnten den Mann im Gleisbereich antreffen und zur Wache bringen. Glücklicherweise verletzte sich der 38-Jährige bei seiner lebensgefährlichen Mitfahrt nicht.

Neben einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr erwartet den 38-Jährigen auch noch eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, welche im Rahmen einer Durchsuchung aufgefunden wurden.