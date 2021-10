37,1 Millionen Euro für die Uni Mannheim

Insgesamt 37,1 Millionen Euro hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Zeitraum 2017 bis 2019 für Forschungsprojekte an der Universität Mannheim bewilligt. Das gab die Universität bekannt. Dies seien 5,4 Millionen Euro mehr als im letzten Betrachtungszeitraum (2014-2016). Speziell im Bereich der Sozialwissenschaften habe die Universität Mannheim mit 30,1 Millionen Euro die zweithöchste Fördersumme im deutschlandweiten Vergleich eingeworben, hieß es weiter. Die entsprechenden Daten wurden kürzlich im Förderatlas 2021 der DFG veröffentlicht.

„Es ist äußerst erfreulich zu sehen, dass die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Mannheim ihre Spitzenposition in der Forschungslandschaft erneut so eindrucksvoll bestätigen konnten“, sagt Henning Hillmann, Prorektor für Forschung an der Universität Mannheim. „Nicht zuletzt unterstreicht dieser Erfolg sowohl die wissenschaftliche Bedeutung als auch die gesellschaftliche Relevanz der an der Universität Mannheim erzielten Forschungserkenntnisse.“

Spezialisierung wichtig

Der Erfolg der Universität Mannheim resultiere aus ihrer Spezialisierung: Mit ihrem Schwerpunkt in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und der gebündelten Expertise werden immer wieder wegweisende Forschungsprojekte angestoßen, deren Durchführung mit Forschungsgeldern gestützt wird, so die Universität.

Herausragend sei dabei das Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES), die größte sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtung einer deutschen Universität. Mehr als 80 Forscherinnen und Forscher untersuchen am MZES soziale und politische Entwicklungen in Europa.

Der DFG-Förderatlas erscheint alle drei Jahre und ist die umfassendste Zahlen- und Datensammlung zur öffentlich finanzierten Forschung in Deutschland. In der aktuellen Ausgabe wurde der Zeitraum 2017 bis 2019 erfasst. her