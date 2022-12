37-Jähriger Toter in Mannheim - Sonderkommission der Polizei wendet sich an Öffentlichkeit

Mannheim. Die Sonderkommission der Polizei Mannheim wendet sich im Fall des toten Marián K. mit Aushängen an die Öffentlichkeit. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim gemeinsam mitteilen wurde die Leiche des 37-jährigen Marián K., Spitzname "Mario", im Bereich Cahn-Garnier-Ufer/Hans-Böckler-Platz gefunden (wir berichteten). Daraufhin gingen mehrere Hinweise bei der SOKO Areal ein. Weiterhin führte die Polizei in den vergangenen Tagen in der Nähe des Leichenfundortes sowie an den bereits bekannten Aufenthaltsorten des Opfers zahlreiche Zeugen- und Anwohnerbefragungen durch. Den daraus gewonnenen Ermittlungsansätzen geht die SOKO akribisch nach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Polizeiermittlungen verfügte Marián K. über keinen festen Wohnsitz. Er war slowakischer Staatsangehöriger und auf einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen.

Auf der Suche nach weiteren Hinweisen wendet sich die Polizei mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren

Wer kannte Marián K., Spitzname "Mario"

Wer kann Angaben über Freunde oder Bekannte von Marián K. machen

Wer hat einen Streit oder eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet, in die Marián K. verwickelt war?

Die Einsatzkräfte der Polizei werden im Stadtgebiet Mannheim Flyer und Aushänge in mehreren Sprachen aufhängen.