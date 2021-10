37-Jähriger bei Unfall auf der B36 bei Mannheim-Rheinau leicht verletzt

Mannheim. Bei einem Unfall am Mittwochmorgen ist ein 37-jähriger Autofahrer in Mannheim-Rheinau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 37-Jährige die B36 von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Schwetzingen, als er auf Höhe der Rheintalbahnbrücke gegen 10.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann soll vermutlich aufgrund fehlender Aufmerksamkeit nach rechts von der Spur abgekommen und in eine Leitplanke geprallt sein. Der 37 Jahre alte Mann verletzte ich sich hierbei leicht und wurde in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden. In Folge des Unfalls liefen Betriebsstoffe aus, weshalb zusätzlich die Berufsfeuerwehr Mannheim verständigt wurde. Die rechte Spur war für den Zeitraum der Unfallaufnahme eineinhalb Stunden gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf rund 11 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

