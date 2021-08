36-Jähriger bei Angriff mit Flasche verletzt - Festgenommener Täter unter Drogeneinfluss

Mannheim. Ein 27-Jähriger hat bei einem Streit einen 36-Jährigen mit einer Glasflasche angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Mann mehrere, aber nicht lebensbedrohliche, Schnittwunden am Körper. Am Samstag gegen 04:30 Uhr gerieten die zwei Männer aus bislang unbekannter Ursache in einer Gaststätte in S1 in Streit. Daraufhin wurden sie aus dem Lokal verwiesen. Auf der Straße entfachte dann erneut eine hitzige Diskussion zwischen den Beiden. In der Folge zerschlug der 27-Jährige eine Glasflasche und ging auf den 36-Jährigen los. Während Passanten die Polizei verständigten, flüchtete der 27-Jährige in Richtung T2/ T3. Dort konnte er wenig später von Beamten festgenommen werden. Der 36-Jährige wurde zwischenzeitlich mit einem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein auf dem Polizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 27-Jährigen ergab rund 2 Promille. Zudem reagierte ein zusätzlich durchgeführter Drogenvortest positiv auf (Meth-) Amphetamin und THC. Erst nachdem der Beschuldigte sich wieder beruhigt hatte und die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.