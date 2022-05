Mannheim. Es war ein Wochenende wie in alten Maimarkt-Zeiten: 34 000 Besucher kamen am Sonntag zum Mannheimer Maimarkt - so viele wie noch nie an einem Maimarkt-Tag in diesem Jahr. Damit sind 177 000 Besucher erreicht und klar zu erwarten, dass an den beiden letzten Maimarkt-Tagen die Schallgrenze von 200 000 überschritten wird. Der Maimarkt endet am Dienstagabend.

