Insgesamt 32 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion wurden dem Mannheimer Gesundheitsamt bis Freitagnachmittag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16 939. Zurzeit sind in der Quadratestadt 473 Menschen infiziert. Die Inzidenz ist erneut leicht gesunken und beträgt nach dem vom Landesgesundheitsamt ausgewiesenen Wert inzwischen 55,7. Bisher sind in Mannheim 306 Personen an oder mit dem Coronavirus verstorben. baum

