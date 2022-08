31. Regenbogenfest am OEG-Citybeach Mannheim

Mannheim. Nach zweijähriger Corona-Pause findet am Samstag, 6. August, von 15 Uhr bis 22 Uhr wieder das Regenbogenfest in Mannheim statt. Veranstaltet wird das Event zugunsten von Menschen mit HIV und AIDS vom Verein Benefiz Rhein-Neckar. Gefeiert wird am OEG-Citybeach (Friedrichsring 48).

Durch das Programm führen die Travestiekünstlerin Dolly Dornfelder und Dieter Camilotto. Umrahmt von den Partysounds der DJane Miss Onyx stehen Christian Stukering, Andy and the Singing Ladies und die junge Weinheimer Coverband Exact auf der Bühne. Außerdem gibt es eine große Travestieshow mit Daphne Deveraux, Dolly Dornfelder, Miss Frida und Viola Varell. Um die Arbeit des Vereins Benefiz Rhein-Neckar zu unterstützen, verzichten alle Künstlerinnen und Künstler auf eine Gage.

Das Regenbogenfest in Mannheim wurde 1988 erstmalig gefeiert, damals noch unter Regie der Aidshilfe Mannheim/Ludwigshafen. Seit 2015 findet die Veranstaltung am OEG-Citybeach statt.