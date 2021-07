31-Jähriger entblößt sich vor Jugendlichen in Damenabteilung eines Mannheimer Modegeschäfts

Mannheim. In einem Modegeschäft in der Mannheimer Innenstadt hat ein 31-Jähriger sich vor Kundinnen an seinem Geschlechtsteil unsittlich berührt. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat, als er am Samstagabend zwei weibliche Jugendliche sah, die sich kurz vor 18 Uhr in der Damenabteilung des Bekleidungsgeschäfts im Quadrat Q6 befanden. Als die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren die Umkleidekabine aufsuchten, bemerkten sie den 31-Jährigen, der nur mit einem Damenslip bekleidet, in einer offenstehenden Kabine stand. Als die beiden Jugendlichen erneut die Umkleidekabine passierten, sahen sie, dass der Mann nun zwischenzeitlich sein Geschlechtsteil entblößt hatte, und daran herumspielte. Dabei sah er die Jugendlichen an. Diese informierten schließlich Mitarbeiter des Geschäfts, die den 31-Jährigen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhielten.

Er wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht und später wieder auf freien Fuß gesetzt. Da nicht auszuschließen ist, dass sich der Mann auch weiteren Personen in unsittlicher Art und Weise gezeigt hat, sucht die Polizei weitere Geschädigte sowie Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/ 174 4444 entgegen.