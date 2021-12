31-Jähriger beleidigt und tritt Polizisten in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Ein 31-jähriger Mann hat am frühen Freitagmorgen in der Mannheimer Innenstadt Polizisten beleidigt und getreten. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann gegen 2 Uhr einer Streife in der Heinrich-von-Stephan-Straße auf. Er versuchte eine kleine Menge Marihuana unbemerkt loszuwerden. Als die Polizei ihn zur Feststellung seiner Identität zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt bringen wollte, habe er die Einsatzkräfte beleidigt. Nachdem er zur Dienststelle gebracht worden war, versetzte er beim Aussteigen einem Polizisten einen Stoß mit dem Kopf und trat gegen die anderen. Die Polizisten überwältigten denn Mann und brachten ihn in eine Arrestzelle. Nachdem der Mann sich beruhigt hatte, wurde er wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Drogenbesitzes, Beleidigung, Widerstands gegen Polizeibeamte und tätlichen Angriff gegen ihn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1