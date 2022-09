300.000 Sachschaden für Mannheimer Autohaus: Diebe stehlen vier Fahrzeuge von dem Gelände

Mannheim. Vier Fahrzeuge haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag von dem Freigelände eines Mannheimer Autohauses gestohlen und einen Sachschaden von rund 300.000 Euro verursacht. Laut Polizeiangaben verschaffen sich die Täter zwischen 19 und 7 Uhr morgens unberechtigt Zutritt auf das umzäunte Gelände im Hemsbacher Weg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter an vier Fahrzeugen die Seitenscheiben ein, um in die Fahrzeuge zu gelangen und vom Gelände zu flüchten. Wie die Täter die Fahrzeuge starten konnten, sei noch Teil der Ermittlungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Um im Straßenverkehr nicht aufzufallen, entwendeten die Täter vor ihrer Flucht noch vier Kennzeichenpaare zugelassener Fahrzeuge und brachten diese an den gestohlenen PKWs an“, schreiben die Beamten weiter in der Meldung. Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen und würden von der zentralen Kriminaltechnik unterstützt. Vor Ort seien bereits erste Spuren gesichert worden, die nun ausgewertet werden. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Polizei zu melden.