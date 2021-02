Im Februar ist der 3000. Bewohner auf Franklin eingezogen. Das teilte die für die Entwicklung des neuen Stadtteils zuständige Gesellschaft MWSP mit. Seit dem Jahr 2016 läuft die Umwandlung der einstigen Kasernenfläche der US-Armee. Ist das Gelände einmal komplett erschlossen, sollen auf Franklin – früher immerhin die größte amerikanische Wohnsiedlung in Deutschland – 10 000 Menschen leben. Die „rasante Entwicklung der Konversion“ in Mannheim werde auf Franklin „besonders deutlich“, so die MWSP. Im Herbst 2019 war der 1000. Bewohner verkündet worden. Auch während der Corona-Pandemie geht die Entwicklung des Geländes weiter. Voraussichtlich, so die MWSP, werden dieses Jahr neun weitere Projekte fertiggestellt – so dass Ende 2021 rund 4400 Menschen auf Franklin leben. Etwa 2100 Wohneinheiten sollen dann fertiggestellt sein. Am Ende werden es rund 4700 sein. red/lok