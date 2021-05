30 Jahre Die Prinzen - Band spielt bei Jubiläumstour Konzert im Rosengarten

Mannheim. Die deutsche Musikband Die Prinzen feiert ihr 30-jähriges Bestehen auch mit den Mannheimerinnen und Mannheimern: So macht das Septett aus Leipzig am 16. November 2022 im Rahmen ihrer Jubiläumstour „30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte“ Halt in der Quadratestadt für ein Konzert im Rosengarten, teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Ab 20 Uhr soll die Band um Sänger Sebastian Krumbiegel auf der Bühne stehen, um unter anderem ihr neues Album „Krone der Schöpfung“, welches am 28. Mai veröffentlicht wird, vorzustellen. Auch zeitlose Hits aus vergangenen Tagen wollen Die Prinzen spielen und kündigten „das Beste aus drei Jahrzehnen Bandgeschichte“ und einen „Abend voller Überraschungen“ an.

AdUnit urban-intext1

Eintrittskarten gibt es ab 40 Euro. Der Ticketvorverkauf startet am kommenden Sonntag ab 11 Uhr zunächst ausschließlich bei Eventim. Der allgemeine Vorverkauf folgt ab Mittwoch, 19. Mai, unter allen bekannten Stellen. Ein exklusiver Vorverkauf auf der Homepage der Band hatte bereits am Mittwoch um 11 Uhr begonnen.