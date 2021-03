Was es heißt, auf der Straße leben zu müssen, hat Richard Brox schmerzhaft am eigenen Leib erfahren müssen. 30 Jahre lang war er wohnungslos und setzt sich heute als Blogger und Autor für Menschen ein, die dasselbe durchmachen, wie er einst. Am Mittwoch, 10. März, von 18.30 bis 20 Uhr ist er bei der Abendakademie zu Gast. Richard Brox wurde 1964 in Mannheim geboren. In seinem Buch „Kein Dach über dem Leben – Biographie eines Obdachlosen“ erzählt Brox seine Geschichte, Seine Autobiographie wurde 2020 ausgezeichnet. Die Veranstaltung findet als Zoom-Konferenz und parallel als Live-Stream auf YouTube statt und kostet 5 Euro. Link zum Mitdiskutieren wird Teilnehmer zugeschickt. Weitere Infos unter 0621 / 1 07 61 50 und www.abendakademie-mannheim.de. lia