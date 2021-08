30 000 Schnelltests für Einzelhändler

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV stellt dem Handelsverband Nordbaden 30 000 Corona-Schnelltests kostenlos zur Verfügung. Der Verband verteilt sie an seine Mitglieder wie Einzelhändler und Handelsunternehmen weiter. „Wir haben uns neben vielen weiteren Maßnahmen frühzeitig mit einer größeren Anzahl an Soforttests bevorratet, die wir kostenfrei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht im Homeoffice tätig sind, zur Verfügung stellen. Wir freuen uns, nun 30 000 unserer Soforttests an den Handelsverband Nordbaden als Zeichen der Solidarität für den Handel in unserer Stadt weiterzugeben“, sagte Verena Amann, Personalvorstand der MVV Energie.

„Der Handel ist nach wie vor stark von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie betroffen. Wir verfolgen gemeinsam mit unseren regionalen Partnern eine klare Strategie, die eine Lockerung der Beschränkungen und ein Leben mit Corona möglich macht. Wir wissen von vielen Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nach wie vor regelmäßig testen“, sagte Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands. Die Spende sei eine Hilfe, die innerhalb kürzester Zeit von den Mitgliedern abgerufen wurde. „Das zeigt mir, dass insbesondere der mittelständische Handel hier noch Unterstützung braucht“, sagte Rubel und dankte dem Unternehmen.

Simone Klingel, Geschäftsführerin des Fachgeschäfts Topf und Pfanne in Q 2, freute sich: „Jede Hilfe in dieser für uns nach wie vor schwierigen Zeit ist sehr willkommen. Die Soforttests sind eine von etlichen Maßnahmen und Hygienevorrichtungen, die uns in den pandemischen Einschränkungen weiterhelfen, unseren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten zu können.“ red/cs