2G-Regel beim Nationaltheater Mannheim ab dem 1. November

Mannheim. Das Nationaltheater Mannheim setzt ab dem 1. November die 2G-Regel um. Dies teilte das Theater am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Demnach sollen Besucher beim Kartenkauf ihren Impf- oder Genesenenausweis vorlegen. So soll die Maskenpflicht bei den Vorstellungen entfallen können.

Ausnahmen gelten für Schüler bis einschließlich 17 Jahren, die mit ihrem Schülerausweis Zutritt zu Veranstaltungen erhalten sollen. Jugendliche die nicht mehr zur Schule gehen, müssen einen negativen Antigentest vorlegen. Bereits gekaufte Karten können ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden.

Bei den Vorstellungen des Jungen NTM gilt weiterhin die 3G-Regel, somit also auch die Maskenpflicht.

„In den letzten Wochen konnten wir feststellen, dass unser Publikum fast durchweg geimpft oder genesen ist, da sehr selten der Einlass mit einem Testnachweis erfolgte. Durch diese Evaluierung und aufgrund der Rückmeldungen von vielen unserer Besuchern und Besucherinnen, die derzeit aufgrund der Maskenpflicht nur eingeschränkt Theatervorstellungen besuchen, haben wir uns gemeinsam mit unserem Rechtsträger entschieden, von dem 2G-Optionsmodell Gebrauch zu machen. Dadurch kann unser Publikum ab November die Vorstellungen unbeschwert genießen. Ich persönlich freue mich zum Beispiel darauf, Wagners 'Tristan und Isolde' ohne Maske in voller Länge und großer Orchesterbesetzung erleben zu dürfen. Gleichzeitig ist uns die Komplexität der Situation dahingehend bewusst, dass wir dadurch nicht mehr alle Personen – wie bislang gewohnt – mit unserem Angebot ansprechen können. Dies ist aber ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität“, so der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel zu der Umstellung.

