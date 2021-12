29-jähriger Mann fährt unter Drogeneinfluss durch Innenstadt

Mannheim. Ein 29-Jähriger Mann ist am Dienstagabend unter Drogeneinfluss durch die Mannheimer Innenstadt gefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer aufgefallen, als er gegen 21.40 Uhr auf dem Parkring in Richtung Bismarckstraße fuhr. Deswegen wurde er auf der Höhe des Friedrichsparks von der Polizeistreife kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für den Drogenkonsum. Der Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Opiate, daher wurde der Mann mit zur Dienstelle genommen, wo ein Bluttest gemacht wurde. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt, so die Polizei.

